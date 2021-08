Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Hakimi... Pochettino n'en revient toujours pas !

Publié le 15 août 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Après la victoire contre Strasbourg samedi soir (4-2), Mauricio Pochettino s'est prononcé une nouvelle fois sur le recrutement du PSG. Et le technicien argentin ne cache pas sa joie de pouvoir compter sur ses nouveaux joueurs qui ont été présentés au public du Parc des Princes avant la rencontre face aux Alsaciens.

Cet été, le PSG n'a pas chômé sur le marché des transferts en se renforçant par le biais de cinq recrues à savoir Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi pour un total de 60M€ puisque seul le latéral droit marocain a été transféré, les quatre autres néo-Parisien débarquant libres. Les recrues du PSG ont d'ailleurs été présentées au public du Parc des Princes, qui faisait son grand retour, samedi soir avant la rencontre face à Strasbourg. Ravi, Mauricio Pochettino a bien conscience de posséder désormais un effectif très important. Après la victoire contre les Alsaciens (4-2), le technicien argentin a d'ailleurs été invité à commenter l'apport d'Achraf Hakimi : « Je suis satisfait de tous les joueurs. Cela ne fait que quelques semaines, c’est le début de la saison, mais chacun doit et va encore progresser dans son jeu. Il fallait prendre les trois points aujourd’hui, et c’est ce qu’on fait, c’était fondamental ! »

«Leo est très heureux, et c’est le plus important»