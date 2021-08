Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les sifflets de trop pour Kylian Mbappé ?

Publié le 15 août 2021 à 11h45 par La rédaction

Vivement critiqué ces derniers mois, Kylian Mbappé a dû essuyer les sifflets du Parc des Princes lors du match contre Strasbourg (4-2). Un événement qui pourrait avoir des conséquences sur son avenir ?

Moins en jambes ces derniers mois, plus brouillon, Kylian Mbappé n’est plus aussi impérial. Et son Euro totalement raté avec l’équipe de France n’arrange pas ses bidons, lui qui réalise un sans-faute depuis le début de sa carrière. Au cœur d’un été où il doit prendre une grande décision pour son avenir – quitter le PSG ou prolonger et y rester – le Français a reçu un accueil glacial de la part des supporters parisiens, samedi soir, lors du match contre Strasbourg. Des sifflets en bonne et due forme, pendant que Lionel Messi se faisait acclamer comme rarement un joueur n’a été reçu par le Parc des Princes.

Mbappé vexé ?

Ces sifflets ne sont-ils pas de trop pour un joueur qui aime plaire au plus grand nombre et qui n’a jamais fait face à une telle hostilité ? Dans une période où la moindre phrase peut compter, ces hués de son propre public pourrait avoir une influence et lui donner encore plus de raison de partir. Car dans le même temps, Kylian Mbappé sent que la nouvelle coqueluche du PSG s’appelle Lionel Messi. La couverture n’est pas assez grande pour trois stars de niveau mondial. Avec Neymar et Messi, il prendra nécessairement moins la lumière. Et l’accueil du PSG samedi, pour la première de Paris à la maison cette saison, en témoigne.



Dans l’incapacité d’être prophète en son pays, le natif de Bondy pourrait choisir de partir pour l’étranger, sans avoir soulever de Ligue des Champions à la maison. C’est déjà dans un coin de sa tête depuis des mois. Et les sifflets du Parc ne devraient pas arranger les affaires de Doha…