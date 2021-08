Foot - PSG

PSG - Malaise : Sifflé par le Parc des Princes, Mbappé reçoit un message fort de Pochettino !

Publié le 15 août 2021 à 8h15 par A.M.

Le retour au Parc des Princes n'a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé, conspué par les supporters du PSG à l'annonce de son nom. Après la victoire contre Strasbourg (4-2), Mauricio Pochettino a évoqué la situation.

C'était une soirée agitée au Parc des Princes samedi soir. Le PSG retrouvait en effet ses supporters pour la première fois depuis quasiment un an et demi et ils en ont profité pour réserver un magnifique accueil aux cinq recrues estivales, dont Lionel Messi, qui a été acclamé. A l'inverse, Kylian Mbappé a été conspué lors de l'annonce de son nom avant le coup d'envoi de la rencontre contre Strasbourg (4-2). Les supporters du PSG semblent ainsi lassés des rumeurs autour de son avenir et surtout du mutisme de Kylian Mbappé qui ne prend pas position pour son futur alors que son contrat s'achève en juin 2022.

«Il est centré sur ce qu'il doit faire»