PSG - Malaise : Le clan Ramos fait une grosse mise au point !

Publié le 12 août 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que des informations contraires ont circulé ces derniers temps concernant une durée d’absence plus longue que prévue pour Sergio Ramos, son entourage a tenu à mettre les choses au clair.

Si l’attention est maintenant focalisée sur l’arrivée de Lionel Messi, l’international argentin n’est clairement pas le seul gros coup réalisé par le PSG au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, le club de la capitale a notamment réussi à s’attacher les services de Sergio Ramos, arrivé dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat au Real Madrid. Problème néanmoins, l’international espagnol n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu sous la tunique du PSG, la faute à une blessure au mollet. Mais si certains annonçaient que son absence pourrait durer encore un mois, le clan de Sergio Ramos a tenu à calmer les choses.

« Il ne souffre d’aucun problème majeur »