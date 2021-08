Foot - PSG

PSG - Malaise : La forme de Neymar fait parler en interne…

Publié le 7 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Aperçu bien en chair lors de ses vacances en Espagne, Neymar aurait été le sujet de discussions au sein du staff de Mauricio Pochettino. Néanmoins, le PSG ne serait pas pour autant affolé. Explications.

Ayant eu à sa disposition une période de vacances conséquente après son parcours en Copa America au cours duquel il a dû s’incliner en finale face à l’Argentine de son ami Lionel Messi, Neymar a bien profité de son break. Si bien qu’il a été photographié dans les îles Baléares avec quelques kilos en trop comme cela avait déjà été le cas par le passé depuis son arrivée au PSG en 2017. Et la forme physique actuelle de Neymar aurait été sujet à la discussion à Paris.

Pochettino pas satisfait de l’état physique de Neymar, mais…