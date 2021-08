Foot - PSG

PSG : Pochettino se justifie pour Wijnaldum !

Publié le 2 août 2021 à 10h40 par La rédaction

Disponible pour débuter, Georginio Wijnaldum a dû se contenter d’une entrée en jeu en seconde période dimanche lors du Trophée des champions. Un choix assumé par son entraîneur au PSG, Mauricio Pochettino.