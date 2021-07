Foot - PSG

PSG : Neymar et Mbappé s’enflamment totalement pour leur relation !

Publié le 29 juillet 2021 à 19h30 par T.M.

Depuis 2017, Neymar et Kylian Mbappé font les beaux jours du PSG. Et entre les deux prodiges du ballon rond, le courant est immédiatement passé, au point de nouer une amitié très forte entre ces deux coéquipiers.

Arrivés à la tête du PSG en 2011, les Qataris n’ont pas hésité à sortir le chéquier pour empiler les stars du côté du Parc des Princes. Une folie dépensière qui a pris un autre tournant à l’été 2017; En effet, pour réellement s’inviter à la table des plus grands clubs d’Europe, QSI a fait trembler la planète football en levant première la clause libératoire de Neymar, qui était fixée à 222M€ par le FC Barcelone, faisant de lui le joueur le plus cher du monde. Et le PSG ne s’est pas arrêté là puisque quelques jours plus tard, un accord a été trouvé avec l’AS Monaco, pour un total de 180M€, afin de s’offrir Kylian Mbappé. Depuis 4 ans désormais, le Brésilien et le Français sont donc partenaires au PSG et sur le terrain, leur association fait des étincelles. Le club de la capitale a tapé dans le mille en associant ces deux grands talents, qui se sont également rapidement trouvés. En effet, aujourd’hui, Neymar et Mbappé sont très proches sur et en dehors des terrains. Entre les deux, l’amitié est réelle.

« C'est un honneur »