Foot - PSG

PSG : L’amertume de Draxler après la défaite pour le Trophée des Champions !

Publié le 1 août 2021 à 22h20 par La rédaction

Battu par le LOSC (1-0), le PSG a manqué l’occasion de soulever un nouveau Trophée des champions. Julian Draxler n’a pas caché sa déception, en retirant cependant du bon de cette opposition.