PSG : Le message fort de Georginio Wijnaldum pour le Trophée des Champions !

Publié le 31 juillet 2021 à 17h20 par La rédaction

Le PSG peut remporter son premier titre de la saison dimanche contre le LOSC à l’occasion du Trophée des Champions à Tel-Aviv. Arrivé cet été, Georginio Wijnaldum s’est exprimé sur ce rendez-vous important et sera bien de la partie.

Le Trophée des Champions se déroule ce dimanche en Israël et opposera le PSG au LOSC. Le club parisien peut donc déjà remporter un titre cette saison et pourra compter sur sa recrue au milieu de terrain Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais s’est exprimé sur son compte Twitter avant la rencontre et s’est montré impatient de jouer sous ses nouvelles couleurs. « Excité de rejoindre l'équipe demain pour jouer le Trophée des Champions 2021 » .