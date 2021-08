Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino se livre sur le feuilleton Kane !

Publié le 14 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Le dossier Harry Kane est l'un des feuilletons les plus chauds du mercato. Après 17 ans à Tottenham, Kane va-t-il quitter son club de toujours ?

Harry Kane sort d'une saison remarquable : finaliste de l'Euro, le joueur de 28 ans a terminé à la fois meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League chez le ... 7e du dernier championnat ! Tottenham commence à sembler trop petit pour l'attaquant qui a changé de statut les derniers mois. Une rumeur insistante l'envoie d'ailleurs à Manchester City. Les Citizens pourraient proposer la somme folle de 150M€, et ce alors que le PSG a un temps été évoqué comme un possible point de chute pour lui.

« C'est important que je montre du respect pour mon ancien club »