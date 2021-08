Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino déclare sa flamme au PSG !

Publié le 14 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Le PSG entame donc un nouveau cycle avec les recrutements de Ramos, Messi, Wijnaldum, Donnarumma ou encore Hakimi. Avec à sa tête Mauricio Pochettino.

Le PSG a réalisé un mercato de haut vol cette saison : Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et maintenant Lionel Messi. L'Argentin a signé ce mardi un contrat de 2 ans + 1 an en option dont le10sport.com vous avait dévoilé les premiers éléments en exclusivité. Pour piloter ce projet, le board parisien a maintenu sa confiance en Mauricio Pochettino.

Pochettino fier de piloter le projet