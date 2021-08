Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les mots forts de Donnarumma après son arrivée dans le projet QSI !

Publié le 15 août 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Présenté aux supporters du PSG ce samedi, Gianluigi Donnarumma n'a pas caché sa joie de rejoindre le club parisien et a évoqué ses objectifs.

Les dirigeants du PSG ont frappé fort lors de ce mercato estival. Cinq joueurs ont posé leurs valises dans la capitale française, et pas des moindres. Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi sont arrivés à Paris cet été pour permettre à la formation de réaliser ses objectifs. Ce samedi, le PSG disputait son premier match de la saison au Parc des Princes face au RC de Strasbourg. L’occasion pour le club de présenter à ses supporters les nouvelles recrues. Les joueurs ont été présentés, un à un, et ont prononcé quelques mots en direction des supporters. « Ça a été un honneur de tout gagner cet été. C’est un grand honneur pour moi de jouer sur la pelouse du Parc des Princes maintenant. Allez Paris ! » a notamment déclaré Donnarumma. Le portier italien est arrivé au PSG avec la ferme intention de s’imposer dans l’équipe titulaire, malgré la présence au poste de gardien de Keylor Navas. « J'ouvre un nouveau chapitre de ma vie, j'ai beaucoup grandi à Milan, et maintenant je me sens prêt pour cette nouvelle aventure ici. Paris est l'un des meilleurs clubs au monde, donc je suis fier d'être ici, et j'espère pouvoir y accomplir de grandes choses. J'ai beaucoup regardé les matches de Paris à la télévision parce que ça a toujours été une équipe incroyable. C'est normal de rêver d'évoluer un jour avec tous les champions qui sont ici. Donc pour moi, c'est quelque chose d'incroyable » avait-il déclaré en juillet dernier aux médias du club. Le champion d’Europe avec l’Italie avait prévu, initialement de prolonger son contrat avec le Milan AC, mais n’est pas parvenu à trouver un accord avec les dirigeants rossoner o. Finalement, le client de Mino Raiola a pris la direction du PSG.

« Je suis venu, comme tous, pour gagner le plus possible »