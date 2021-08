Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gianluigi Donnarumma affiche ses ambitions après son arrivée !

Publié le 15 août 2021 à 18h15 par D.M.

Présenté aux supporters du Parc des Princes ce samedi avant la rencontre face au RC de Strasbourg, Gianluigi Donnarumma a fait part de ses ambitions avec le PSG.

Les dirigeants du PSG ont réalisé un très bon mercato estival. Le club parisien a dépensé 65M€ pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi, mais est parvenu à s’offrir gratuitement Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma. Les cinq recrues estivales ont été présentées aux supporters du PSG ce samedi quelques minutes avant le coup d’envoi du match face au RC de Strasbourg. L’occasion pour elles et notamment pour Donnarumma d’adresser un message au public : « Ça a été un honneur de tout gagner cet été. C’est un grand honneur pour moi de jouer sur la pelouse du Parc des Princes maintenant. Allez Paris ! ».

« Je suis très content d’être ici »