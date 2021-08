Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler lâche un indice sur son avenir !

Publié le 15 août 2021 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 15 août 2021 à 21h50

Interrogé après la rencontre contre Strasbourg, Julian Draxler est revenu sur la victoire parisienne et a éclairci sa situation personnelle.

Vu le mercato estival XXL que réalise Leonardo, il y aura forcément des déçus au PSG. Avec l’arrivée de tels joueurs, certains vont voir leur temps de jeu se réduire, comme Julian Draxler par exemple. Annoncé sur le départ depuis un moment, le milieu de terrain allemand est toujours parisien, et reste décisif. Ce samedi, Draxler a participé au festival offensif du PSG contre Strasbourg (4-2). Et après la rencontre, l’ancien joueur de Schalke 04 s'est prononcé sur sa situation.

Julian Draxler se sent bien au PSG