Mercato - ASSE : Nouveau coup dur pour Claude Puel ?

Publié le 15 août 2021

Prêté l'an passé à l'ASSE Pape Cissé ne devrait pas revenir dans le Forez. Un autre club de L1 serait sur les rangs

La saison passée les Verts n'ont pas brillé. Que ce soit l'attaque (42 buts) ou la défense (54 buts encaissés), aucun de ces secteurs n'a réellement apporté satisfaction du côté du club du Forez. L'ASSE est de plus embourbée dans des problèmes financiers sans précédent, ce qui rend tout recrutement fortement compliqué. Prêté durant la seconde partie de saison, Pape Cissé (15 matchs) ne pourrait donc vraisemblablement pas d'engager définitivement à l'ASSE.

Troyes intéressé par Cissé ?