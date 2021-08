Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un allié inattendu a aidé Puel pour ce gros dossier !

Publié le 14 août 2021 à 3h45 par T.M.

Grand espoir de l’ASSE, Lucas Gourna-Douath a prolongé avec les Verts. Et Claude Puel peut notamment remercier… la mère de son joueur.

Après William Saliba ou encore Wesley Fofana, l’ASSE tient sa nouvelle pépite. Et celle-ci s’appelle Lucas Gourna-Douath. A seulement 18 ans, le milieu de terrain de Claude Puel est déjà promis à un bel avenir et son talent n’a pas échappé à certaines écuries européennes. Mais pour le moment, la suite de carrière va bien s’écrire dans le Forez. En effet, ce jeudi, Gourna-Douath a signé une prolongation de contrat, étant désormais lié jusqu’en 2025 avec l’ASSE.

« Mon entourage, notamment ma mère, a vraiment voulu que je prolonge »