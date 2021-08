Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti sur le point de boucler une grosse vente à 40M€ ?

Publié le 14 août 2021 à 0h30 par A.D.

Alors que Carlo Ancelotti ne compterait pas vraiment sur Martin Odegaard, Florentino Pérez serait prêt à le céder pour environ 40M€ cet été. Déterminé à s'offrir les services de l'international norvégien, Arsenal pourrait bientôt frapper grâce à la vente de Joe Willock.

Depuis sa signature au Real Madrid en janvier 2015, Martin Odegaard n'a jamais réussi à s'imposer au Santiago Bernabeu, enchainant les prêts. Avec le départ de Zinedine Zidane et l'arrivée de Carlo Ancelotti, l'international norvégien aurait pu espérer avoir enfin sa chance à la Maison-Blanche . Toutefois, son souhait ne devrait toujours pas être exaucé.

Un transfert à 40M€ à Arsenal pour Odegaard ?