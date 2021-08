Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba raconte ses premiers pas à Madrid !

Publié le 9 août 2021 à 10h00 par D.M.

Après la rencontre amicale face au Milan AC ce dimanche, David Alaba est revenu sur son arrivée au Real Madrid et sur ses débuts sous le maillot merengue.

David Alaba a tourné une page importante de sa carrière cet été. Présent au Bayern Munich depuis 2008, l’international autrichien a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club allemand et de se lancer un nouveau défi. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG avait coché son nom, mais le polyvalent joueur avait une préférence pour l’Espagne. Finalement, Alaba a pris la décision de rejoindre le Real Madrid et d’évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur au Bayern Munich. Titulaire lors de la rencontre face au Milan AC ce dimanche (0-0), le joueur est revenu sur son arrivée à la Casa Blanca.

« Il n'est pas difficile de s'intégrer »