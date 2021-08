Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti enfin fixé pour cet international français ?

Publié le 9 août 2021 à 7h00 par A.C.

Du côté du Real Madrid, on souhaiterait frapper un gros coup d’ici la fin du mercato, afin de pallier les nombreux départs de l’été.

Véritable icône du club, dont il a été capitaine, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid et Raphaël Varane devrait le suivre. Le premier s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain, tandis que l’autre devrait bientôt rejoindre Paul Pogba à Manchester United. A leur place, Carlo Ancelotti se retrouve avec Eder Militao et Nacho et aurait réclamé à Florentino Pérez au moins une recrue en défense centrale. Cette recrue pourrait être Jules Koundé, qui a explosé sous les couleurs du FC Séville...

Koundé vers Chelsea, plus qu’une question de temps