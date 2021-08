Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle menace se profile pour Lautaro Martinez !

Publié le 8 août 2021 à 21h30 par La rédaction

Très discret sur ce mercato estival, le Real Madrid garderait tout de même un œil sur Lautaro Martinez. Mais le club madrilène n’est pas seul puisque Tottenham aurait entamé des discussions avec l'Inter.

Pendant que le PSG et Manchester City s’agitent dans tous les sens, le Real Madrid et le FC Barcelone ne bougent presque plus. Malgré tout, Florentino Pérez continue de cibler des profils pour étoffer l’effectif de Carlo Ancelotti. Pour son attaque, Lautaro Martinez serait une idée. Fraichement champion d’Italie avec l’Inter, l’attaquant argentin pourrait aller voir ailleurs, surtout avec le départ annoncé de Romelu Lukaku. Et pour son avenir, Lautaro Martinez aura l’embarras du choix puisque le Real ne serait pas le seul club intéressé…

Tottenham fonce sur Lautaro Martinez

D’après les informations de Fabrizio Romano, Tottenham aurait entamé des discussions il y a quelques jours avec l’Inter autour d’une offre de 70M€. En Espagne, l’Atlético de Madrid garderait aussi un œil sur le dossier. En revanche, l’Inter Milan n’entendrait pas cette affaire de la même oreille. Avec le départ de Lukaku, le club intériste ne prévoirait pas de céder l’Argentin, étincelant depuis son arrivée à Milan. Ce qui laisserait encore une chance au Real Madrid.