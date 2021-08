Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est allé très vite pour Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 20h30 par A.C.

Plus un joueur du FC Barcelone depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat, Lionel Messi devrait continuer sa carrière au Paris Saint-Germain.

C’est le gros dossier du moment. En Catalogne on croisait les doigts et l’optimisme semblait filtrer concernant la permanence de Lionel Messi. Le contrat de la star argentine s’est terminé le 30 juin dernier, mais le président Joan Laporta a plusieurs expliqué n’avoir aucune inquiétude concernant sa présence au FC Barcelone. Jusqu'à il y a quelques jours ! Via un communiqué laconique publié sur le site officiel du club, les Blaugrana ont lâché la bombe : Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Le président Laporta a également réagit, déchargeant la faute de ce départ sur la réglementation mise en place par la Liga tout récemment. Ce dimanche, cela a été au tour de Lionel Messi d’enfin sortir du silence, au cours d’une conférence de presse chargée en émotions. « J’ai fait tout ce que je pouvais, le club a réfléchit et puis on a vu qu’on ne pouvait pas le faire. On a discuté, mais je peux assurer que de mon côté, j’ai fait tout ce qui était possible. Je voulais rester » a déclaré celui qui n’est désormais plus un joueur du FC Barcelone, dans une des salles du Camp Nou. « Le club a une dette très importante et ne veut pas s'endetter davantage. Je dois penser à mon avenir et à ma carrière, c'est ce que je dois faire à partir de maintenant ». Messi ne devrait pas rester longtemps sans club, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain lui a offert un contrat de deux ans...

Leonardo a passé six heures à tout régler avec les avocats de Messi