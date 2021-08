Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé sur le point de basculer à cause de Messi ?

Publié le 8 août 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Lionel Messi serait tout proche de rejoindre le PSG. Une arrivée qui pourrait faire les affaires du Real Madrid, obsédé par Kylian Mbappé. Explications.

Certains imaginaient Lionel Messi tirer sa révérence au FC Barcelone sous les acclamations des supporters culés présents au Camp Nou. Mais l’attaquant argentin a finalement fait ses adieux à l’auditorium 1899 au sous-sol du stade catalan en présence de Joan Laporta, de ses désormais anciens coéquipiers et de certaines figures du FC Barcelone comme Carles Puyol ou Xavi. Une conférence de presse remplie d’émotions. Présent en Catalogne depuis 2000, Lionel Messi ne pensait pas quitter son club de cœur cet été, malgré des envies de départ durant l’été 2020. « L'an dernier avec le burofax je l'étais, j'étais convaincu de vouloir partir, mais cette année non, j'étais convaincu, ma famille et moi, qu'on allait continuer, c'est ce qu'on voulait, rester chez nous (…) Le club a dit qu'on n'a pas pu à cause d'une raison de la Liga c'est ce que Laporta a expliqué, beaucoup de choses ont été dites, je peux te dire que de mon côté j'ai fait tout ce qui est possible. Je voulais rester, mais ça n'a pas pu être le cas » a-t-il confié ce dimanche. Lionel Messi s'apprête à tourner un chapitre important de sa vie. Mais où évoluera t-il cette saison ? Selon plusieurs médias, l’international argentin devrait prendre la direction de Paris dans les prochaines heures. Les deux parties seraient parvenus à trouver un accord de principe, ce qui rapproche un peu plus la Pulga du PSG. Une arrivée qui pourrait avoir des répercussions sur l’autre dossier chaud du côté du club parisien, celui de Kylian Mbappé.

La prolongation de Mbappé compromise selon la presse espagnole

Selon la presse espagnole, l’opération Messi pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Kylian Mbappé. Comme l’indique Marca ce dimanche, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de vendre l’international français cet été et rêve de le voir évoluer aux côtés de Neymar et de Lionel Messi sur le front de l’attaque. Le président du PSG tente même de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui expire en 2022. Mais en raison de l’envergure du dossier Messi, l’opération paraît complexe. Le média ibérique indique que la prolongation du joueur français pourrait être compromise car elle placerait le PSG dans une situation inconfortable vis à vis du fair-play financier. S’il souhaite étirer le contrat de Kylian Mbappé et éviter une sanction de l’UEFA, le PSG va devoir vendre cet été. Selon The Athletic, pas moins de dix joueurs pourraient quitter la capitale lors de ce mercato estival. Le média cite Thilo Kehrer, annoncé au Bayer Leverkusen, Ander Herrera, Abdou Diallo, Mauro Icardi ou encore Rafinha.

Le Real Madrid attend un signal de Mbappé