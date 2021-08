Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un intérêt du Real Madrid pour Mbappé ? La réponse de Kroos !

Publié le 8 août 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi devrait rejoindre le PSG, Leonardo compterait bien conserver Kylian Mbappé. Pour autant, le Real Madrid garderait toujours en tête de recruter le Français, ce qui n'étonne pas Toni Kroos.

Contrairement au PSG, le Real Madrid est très discret cet été sur le marché des transferts. Depuis l'ouverture du mercato estival, les Merengue n'ont enregistré que l'arrivée libre de David Alaba. Dans le sens des départs, le Real a fait plus de bruit, puisque Sergio Ramos a rejoint Paris, tandis que Raphaël Varane devrait signer dans les prochains jours en faveur de Manchester United. Pour autant, Florentino Pérez aurait un grand rêve pour cet été : recruter Kylian Mbappé. En fin de contrat en 2022 avec le PSG, la star française n'a toujours pas prolongé. Une situation qui ne laisserait pas indifférent le Real Madrid...

« L'intérêt pour lui ne me surprendrait pas »