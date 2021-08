Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, c'est terminé !

Publié le 8 août 2021 à 17h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba ne devrait pas rejoindre le PSG cet été. Le club anglais refuserait de négocier avec les dirigeants parisiens et souhaiterait conserver le joueur cette saison.

Ces dernières heures, un nom monopolise l’actualité du PSG : Lionel Messi. Libre après son départ du FC Barcelone, l’attaquant argentin serait proche de rejoindre la capitale française cet été. Un dossier qui a relégué au second plan les rumeurs sur une possible arrivée de Paul Pogba en France. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le champion du monde 2018 est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du PSG. Mais sauf énorme retournement de situation, Pogba ne devrait pas évoluer en Ligue 1 cette saison.

Pogba ne devrait pas rejoindre le PSG cet été