Mercato - OM : Sampaoli tire la sonnette d’alarme pour Pol Lirola !

Publié le 13 août 2021 à 15h10 par La rédaction

Toujours dépourvu de latéral droit de formation, Jorge Sampaoli a fait passer un message à ses dirigeants en conférence de presse.

Désireux encore de se renforcer à 3 postes, l’OM cherche un ou deux au poste de latéral droit depuis le début du mercato. Sans succès pour l’instant. Les négociations trainent à la fois dans le dossier Lirola, que l’OM veut rapatrier après sa saison aboutie l’année dernière, et pour faire venir Daniel Wass. Sampaoli décide pour l’instant, en l’absence de latéral droit de métier, de titulariser Rongier ou Kamara dans le rôle de piston droit, si cher au technicien argentin.

« On espère rapidement avoir un latéral droit »