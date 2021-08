Foot - Mercato - OM

EXCLU – Mercato : Confirmation, l’OM vient de réactiver une piste en Ligue 1 !

Publié le 9 août 2021 à 17h00 par Alexis Bernard

A la recherche d’un joueur capable de prendre le couloir droit, l’OM vient de relancer une piste alternative aux dossiers Lirola et Wass.

L’OM est en train de finaliser un départ. Celui de Dario Benedetto. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , les négociations sont bien avancées pour un prêt d’un an au Betis Séville. Et Pablo Longoria a bon espoir de boucler un second départ en défense (Duje Caleta-Car). Des sorties qui permettraient à l’OM d’avancer sur des arrivées. Et notamment en défense, où Jorge Sampaoli aimerait recruter un joueur pour son couloir droit. La priorité des priorités s’appelle Pol Lirola. Mais les négociations avec la Fiorentina sont difficiles. L’alternative à Lirola est le dossier Wass. Mais Valence se montre plus gourmand que prévu. Alors Pablo Longoria active un troisième plan.

L’OM relance la piste Ferhat

Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, l’OM a effectivement repris en main le dossier Ferhat. A un an de la fin de son contrat, le Nîmois présente de nombreux avantages pour l’OM. Son prix, dans un premier temps. Entre 3 et 4 millions d’euros, l’affaire pourrait aboutir. Sa polyvalence, ensuite. Zinedine Ferhat peut évoluer sur des postes offensifs, dans l’entrejeu mais également dans le rôle d’un joueur de couloir, parfait pour un 3-5-2, avec la fonction de piston, chère à Jorge Sampaoli. En plus d’être bien moins cher que Lirola (plus de 10 millions d’euros), Ferhat (28 ans) est également plus jeune que Wass (32 ans). Autant d’atout qui pourrait permettre au dossier d’avancer dans le bon sens. En coulisses, les discussions ont en tout cas repris. Son entourage comme Nîmes sont à l’écoute. Si l’OM dégaine, tout peut aller très vite.