Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prévoit une grande annonce pour Messi !

Publié le 9 août 2021 à 15h45 par A.M.

Attendu à Paris dans les prochaines heures, Lionel Messi devrait être officiellement un joueur du PSG mardi matin.

L'arrivée de Lionel Messi au PSG ne semble plus faire de doute. Cependant, le timing est encore difficilement lisible. En effet, d'abord attendu dimanche soir à Paris après sa conférence de presse à Barcelone, La Pulga devait débarquer dans la capitale française ce lundi afin de passer sa visite médicale et signe son contrat avec le PSG. Toutefois, pour la plus grande déception des supporters présents à l'aéroport du Bourget, l'Argentin est encore à Barcelone, bien que l'attente ne devrait plus être très longue.

Officialisation mardi pour Messi ?

En effet, selon les informations de la journaliste argentine Veronica Brunati, l'officialisation de l'arrivée de Lionel Messi au PSG est prévue pour ce mardi à 10h. Une équipe de production serait d'ailleurs déjà au travail afin de réserver un accueil mémorable à la star argentine à la Tour Eiffel. Ce serait d'ailleurs une surprise que le PSG compte réserver à Lionel Messi et ses fans.