Mercato - PSG : Doha reçoit un énorme coup de pouce pour Mbappé !

Publié le 9 août 2021 à 14h45 par Th.B.

Certes, Lionel Messi devrait rapidement débarquer à Paris. Cependant, cela n’empêcherait pas le PSG de prolonger Kylian Mbappé, du moins financièrement parlant, pour une raison bien précise.

Et si Kylian Mbappé venait à rester malgré l’arrivée en fanfare de Lionel Messi ? En Espagne, la presse fait savoir, à l’image d’ As , que le PSG ne pourrait pas accueillir l’Argentin et lui offrir un salaire conséquent tout en conservant Kylian Mbappé au club au vu de la masse salariale déjà très importante du vice-champion de France. De quoi permettre aux journaux ibériques de relancer la rumeur Real Madrid. Cependant, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 août dernier, Mbappé sera un joueur du PSG cette saison pour la simple et bonne raison qu’il ne dispose d’aucune autre offre à l’instant T. En outre, le PSG a formulé une dernière proposition afin de prolonger son contrat qui semble se rapprocher des attentes du champion du monde.

