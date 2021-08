Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria accélère pour ce très gros coup !

Publié le 9 août 2021 à 9h10 par A.M.

Toujours très actif sur le marché, l'OM aurait accéléré pour le recrutement de Zinedine Ferhat qui ne devrait pas rester à Nîmes, relégué en Ligue 2.

Depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille est clairement l'un des clubs les plus actifs sur le marché. Huit renforts ont déjà rejoint le club phocéen, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Mais l'OM n'en a peut-être pas terminé avec son recrutement. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com il y a un mois, Zinedine Ferhat fait partie des pistes explorées par Pablo Longoria.

Le joli coup Ferhat prend forme