Mercato - PSG : Messi, Ramos... Le Qatar se fait fracasser par une légende de l'OM !

Publié le 16 août 2021 à 2h00 par A.M.

Interrogé sur le mercato XXL réalisé par le PSG, Jean-Pierre Papin en profite pour tacler l'investissement du Qatar.

L'arrivée de Lionel Messi n'en finit plus d'être commentée. Il faut dire que le PSG a frappé un énorme coup en attirant le sextuple Ballon d'Or qui n'a pas pu prolonger son contrat au FC Barcelone. Toutefois, de nombreuses critiques ont également frappé le club parisien, accusé de ne pas respecter les règles du fair-play financier. Interrogé sur le sujet, Jean-Pierre Papin, ancien attaquant de l'OM, estime que le Qatar fausse l'équité.

«Il est anormal que ça soit un pays qui dirige un club»