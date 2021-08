Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est validé par deux cadres du vestiaire !

Publié le 19 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique du PSG version QSI, Blaise Matuidi s’est prononcé sur l’arrivée de Lionel Messi dont il a déjà discuté avec deux cadres du club de la capitale : Marco Verratti et Presnel Kimpembe.

C’est un fait, le PSG a réussi l’un des plus gros coups de l’histoire du mercato cet été en bouclant l’arrivée de Lionel Messi, qui est arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone. Un renfort de tout premier choix piloté par le président Nasser Al-Khelaïfi, et qui ravit autant les joueurs actuels du PSG que les anciens comme en témoigne cette confidence de Blaise Matuidi dans un entretien accordé à Eurosport .

« Kimpembe et Verratti sont très heureux »