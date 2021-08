Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Mbappé… Les confidences de Matuidi sur le feuilleton Messi !

Publié le 18 août 2021 à 17h30 par Th.B.

Ancien joueur du PSG qui a vécu le début de l’ère qataris en 2011 et a évolué avec différentes stars actuelles de l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino, Blaise Matuidi a livré quelques anecdotes sur l’envers du décor de la signature de Lionel Messi et sur ce qu’elle signifie pour le Paris Saint-Germain.

Le 5 août dernier, le FC Barcelone confirmait la bombe lâchait par Marca quelques minutes plus tôt en annonçant le départ de Lionel Messi. Certes, son contrat avait déjà expiré le 30 juin dernier, mais la volonté de Messi de renouveler son bail, partagée par l’administration Joan Laporta, fermait les portes pour le PSG ou un autre club intéressé par les services du sextuple Ballon d’or. Finalement, pour des raisons financières expliquées par deux fois par le président Laporta, le FC Barcelone a été contraint d’annoncer le départ de Lionel Messi. Une opportunité en or et imprévue que le PSG ne pouvait pas laisser passer. Le 10 août dernier, le Paris Saint-Germain officialisait la venue du numéro 10 légendaire du FC Barcelone pour les deux saisons à venir avec une troisième année en option. De quoi permettre à différents acteurs du football et anciennes figures de s’enflammer et de mettre en garde le PSG au sujet de l’équilibre à trouver par Mauricio Pochettino entre l’attaque et la défense, à l’image du témoignage de Thierry Henry, nouveau consultant pour Prime Video Sport.

La déclaration de Matuidi sur la venue de Messi et l’accueil du vestiaire

Cependant, la venue de Lionel Messi devrait être bénéfique premièrement pour le PSG, mais pas seulement. Ex-milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi a été invité à s’exprimer sur plusieurs sujets à l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport . Et le dossier Messi a été un sujet abordé par le joueur de l’Inter Miami qui reste un fidèle suiveur du PSG. « Ma réaction à la signature de Messi ?J’ai été surpris, bien sûr, mais dans le bon sens du terme. Toute ma famille habite encore à Paris et je reste un grand fan du PSG. Quand je vois ce que club a atteint avec l’arrivée d’un des plus grands joueurs de tous les temps, c’est juste exceptionnel. Je suis content pour Paris et pour le football français, car tout le monde va en bénéficier. Ce n’est que du bonheur. J’ai hâte de contempler ce spectacle devant ma télé (il sourit) ». Mais qu’en est-il de la position des différentes membres du vestiaire actuel parisien. L’atmosphère générale serait plutôt positive. « Si j’ai discuté de la venue de Messi avec Kimpembe, Verratti et Mbappé ? Je n’ai pas encore échangé avec Kylian mais j’ai eu Presnel et Marco, oui. Ils sont très heureux ».

Pour Matuidi, Al-Khelaïfi est en train de tenir sa promesse !