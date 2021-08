Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a un objectif légendaire pour remplacer Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 17h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble finalement réaliser qu’il aura du mal à retenir Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi rêverait d’une association entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour réaliser un énorme coup marketing.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé semble clairement réticent à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG, et un départ semble donc d’actualité pour l’attaquant français. Le Real Madrid, déterminé à le faire venir soit cet été sous la forme d’un transfert, soit libre dans un an, est d’ailleurs la future destination promise de l’attaquant du PSG. Mais qui viendrait alors remplacer Mbappé ?

Nasser rêve d’un duo Messi-CR7