Mercato - PSG : Lionel Messi fait déjà flamber les prix en Ligue 1 !

Publié le 19 août 2021 à 0h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le PSG, Lionel Messi devrait prochainement effectuer ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Et son transfert fait déjà flamber les prix…

Arrivé au terme de son contrat au FC Barcelone qui n’a pas eu les moyens de le conserver, Lionel Messi est la nouvelle grande star du championnat de France ! L’attaquant argentin s’est engagé avec le PSG pour deux ans (plus une année en option), et il effectue actuellement sa préparation afin de pouvoir reprendre la compétition le plus rapidement possible. En attendant, son arrivée au PSG a déjà un impact sur les prix…

Les places flambent avec Messi

Comme l’a constaté France Bleu Bretagne , le tarif des places en vente pour le match entre Brest et le PSG vendredi a considérablement augmenté, et cette hausse des prix s’explique par la possible présence de Lionel Messi pour cette rencontre. Le premier impact de l’arrivée de la star argentine en France…