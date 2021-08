Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point fracassante pour cet indésirable de Leonardo !

Publié le 18 août 2021 à 23h45 par T.M.

Un an après son arrivée au PSG, Rafinha pourrait faire ses valises cet été. Mais ça ne devrait pas être pour rejoindre le Milan AC.

En janvier dernier, l’arrivée de Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel sur le banc du PSG a redistribué de nombreuses cartes. Et Rafinha a été l’un des grands perdants. Arrivé l’été dernier, le Brésilien n’était pas fans les plans de l’Argentin, et cela ne semble toujours pas être le cas. Ainsi, après un an au PSG, l’ancien du FC Barcelone pourrait s’en aller. Alors que Leonardo cherche à dégraisser, se séparer de Rafinha pourrait donc permettre de faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. Mais encore faut-il trouver preneur…

Le Milan AC ? C’est non !