Mercato - PSG : Wanda Nara lâche un gros indice sur l’avenir d’Icardi !

Publié le 18 août 2021 à 22h45 par La rédaction

La femme de Mauro Icardi a révélé qu’une de ses filles ne serait pas contre un retour en Italie, alors que le joueur est poussé vers la sortie par le PSG.

Mauro Icardi fait partie des joueurs dont le PSG pourrait et aimerait se séparer avant la fin du mercato. Contraint de vendre d'ici le 31 août, Leonardo a du pain sur la planche d’autant plus que peu de joueurs ont l’intention de quitter la capitale depuis l’arrivée de Lionel Messi. Icardi voulait à tout prix prouver que son profil serait utile au sein de l’attaque parisienne et qu’il avait sa place pour y figurer. Mais l’Argentin pourrait être obligé de suivre les directives de sa famille et notamment les enfants de son épouse.

La famille d’Icardi aimerait retourner en Italie