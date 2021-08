Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Icardi... Ça va dans tous les sens pour Mbappé !

Publié le 17 août 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait annoncé à la direction du PSG qu'il voulait rejoindre le Real Madrid. Alors que Florentino Pérez aurait accéléré les démarches pour s'offrir le champion du monde français, Nasser Al-Khelaïfi ferait toujours de la résistance. Toutefois, s'il se décidait à plier face à la pression de son numéro 7 et du Real Madrid, le président du PSG sait déjà qu'il peut négocier un échange XXL entre Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi avec la Juventus.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé est de plus en plus proche de quitter le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo fait le maximum pour prolonger son numéro 7, mais ce dernier est réticent à parapher un nouveau bail. En effet, le directeur sportif du PSG a soumis une offre de contrat proche de celui de Neymar. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à rempiler avec le PSG. Pire, l'ancien de l'AS Monaco aurait même fait une annonce fracassante à sa direction. D'après les indiscrétions d' Il Corriere della Sera , Kylian Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid et l'aurait fait savoir aux hautes sphères du PSG. Et alors que Florentino Pérez aurait formulé une offre de 100M€, Nasser Al-Khelaïfi serait toujours aussi déterminé à conserver Kylian Mbappé. Mais si la pression était trop forte et qu'il était contraint de lâcher son attaquant français cet été, le président parisien pourrait se consoler avec Cristiano Ronaldo et sacrifier Mauro Icardi pour boucler échange XXL avec la Juventus.

Mbappé veut Madrid et Madrid veut Mbappé, mais...

En plus d' Il Corriere della Sera , La Repubblica a également apporté des informations sur le feuilleton Kylian Mbappé. Et à en croire ce dernier média transalpin, Florentino Pérez proposerait plutôt 120M€ pour arracher le crack français au PSG. Sachant qu'il voudrait à tout prix conserver Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi serait « sceptique » en ce qui concerne Cristiano Ronaldo. Toutefois, la Juventus se tiendrait prête et accepterait volontiers un troc entre CR7 et Mauro Icardi, et ce, parce que le Portugais aurait des relations compliquées avec Massimiliano Allegri et ses joueurs. En parallèle, La Stampa a également fait un point sur l'axe Mbappé-Ronaldo-Icardi. Alors que le Real Madrid aurait bel et bien accéléré pour s'offrir les services de Kylian Mbappé cet été, Jorge Mendes serait également en action, mais pour envoyer Cristiano Ronaldo vers le PSG. Et il semblerait que ces mouvements soient concrets aujourd'hui. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi serait on ne peut plus déterminé à bloquer le départ de Kylian Mbappé cet été. De son côté, la Juventus penserait bien à Mauro Icardi pour pallier le possible départ de Cristiano Ronaldo, mais également à Gabriel Jesus.

La Juve veut échanger Ronaldo-Icardi et le clan Ronaldo veut le PSG, mais...