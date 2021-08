Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris une énorme décision pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 août 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir très incertain de Kylian Mbappé au PSG et sa seule année de contrat restante, la direction du club de la capitale refuserait catégoriquement de le vendre cet été au Real Madrid.

« Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », lâchait Nasser Al-Khelaïfi le 11 août dernier en conférence de presse sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, alors que l’attaquant français refuserait d’envisager une prolongation de contrat malgré le mercato XXL du club de la capitale. D’ailleurs, l’option Real Madrid semble reprendre un crédit certain pour Mbappé, d’autant qu’il paraît difficile d’imaginer le PSG prendre le risque de le laisser partir libre à l’été 2022 à l’issue de son contrat. Mais…

Aucune vente n’est envisagée pour Mbappé

À en croire les révélations du journaliste Gianluca Di Marzio, la volonté du PSG reste très claire au sujet de Kylian Mbappé : il ne sera pas vendu au Real Madrid cet été. Le Qatar n’envisage aucunement de laisser filer l’ancien joueur de l’AS Monaco malgré une situation contractuelle délicate, et Mbappé devrait donc rester quoiqu’il en soit joueur du PSG cette saison. En attendant d’y voir plus clair sur son avenir…