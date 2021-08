Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Mbappé et Cristiano Ronaldo, Leonardo a tranché !

Publié le 17 août 2021 à 10h10 par A.D.

Libre de tout contrat le 1er juillet prochain, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus dès cet été. Malgré tout, le PSG n'envisagerait pas de le recruter, et souhaiterait à tout prix conserver Kylian Mbappé.

Comme le10sport.com vous l'a annoncé en mai, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus depuis plusieurs mois. Ce qui n'a pas manqué d'alerter le PSG, bien que sa grande priorité soit de garder Kylian Mbappé cet été. Ce mardi, Il Corriere dello Sport a apporté de nouvelles précisions de taille sur ce feuilleton. Et à en croire le média transalpin, CR7 aurait pris sa décision finale quant à son avenir, et il compterait quitter la Juventus cet été. Dans cette optique, Jorge Mendes l'aurait proposé à Manchester City. De son côté, le PSG, qui vient de recruter Lionel Messi, aurait tiré un trait sur Cristiano Ronaldo.

Le PSG veut garder Kylian Mbappé et oublie Cristiano Ronaldo