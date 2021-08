Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour une arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 août 2021 à 22h10 par La rédaction

Le PSG planche sur le recrutement d'un avant-centre en cas de départ de Mbappé. Cristiano Ronaldo est régulièrement évoqué, mais cette piste ne serait pas d'actualité.

Kylian Mbappé est au cœur de toutes les tractations au PSG. En fin de contrat en 2022, l'international français ne souhaiterait pas prolonger son contrat. L'hypothèse d'un départ dès cet été apparaît même de plus en plus probable. Or, Mbappé est l'avant-centre titulaire et la seule autre solution disponible se nomme Mauro Icardi. Alors le club francilien prospecte pour trouver une nouvelle star en attaque.

Cristiano Ronaldo n'irait pas à Paris