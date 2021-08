Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il affole les réseaux sociaux en annonçant l'arrivée de... Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 août 2021 à 21h45 par A.M.

Acteur et humoriste, Ahmed Sylla a posté un tweet qui a affolé les supporters du PSG puisqu'il annonce tout simplement l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Paris.

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de frapper très fort en attirant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et surtout Lionel Messi. L'arrivée de La Pulga au PSG n'a pas manqué de faire réagir, mais ces dernières heures, c'est surtout l'avenir de Kylian Mbappé qui fait parler puisque l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin 2022. Un transfert cet été ou un départ libre dans un an n'est donc pas à exclure. Et le PSG aurait d'ailleurs déjà trouvé son remplaçant puisque la presse espagnole assurait récemment que Cristiano Ronaldo pourrait débarquer dans un an à l'issue de son bail avec la Juventus.

Après Messi, Ronaldo au PSG ?

Et sur Twitter , Ahmed Sylla a mis en alerte les supporters du PSG. L'humoriste est très claire : « CR7 au PSG cet été ! » Difficile de savoir si l'information est crédible, mais l'acteur semble très sérieux. Relancé par l'un de ses followers concernant l'utilisation des émoticones représentant de gyrophares, Ahmed Sylla assure que c'est « parce que c'est vrai . » Il est encore un peu tôt pour affirmer que la star portugaise sera prochainement associée à Lionel Messi, mais de son côté, l'émission espagnole El Chiringuito a annoncé qu'elle dévoilerait une énorme information concernant Cristiano Ronaldo lors de sa prochaine émission ce lundi soir. Reste à savoir si l'information sera la même. Mais une chose est sûre, le PSG va encore faire parler de lui d'ici le 31 août.