Mercato - Barcelone : Laporta envoie un message très fort à Alba !

Publié le 16 août 2021 à 20h00 par La rédaction

Le FC Barcelone a enfin pu enregistrer ses recrues grâce aux efforts financiers de plusieurs joueurs. Parmi eux Gérard Piqué mais aussi Jordi Alba.

Rey Manaj, Sergio Agüero et Memphis Depay ont pu être enregistrés dans l'effectif catalan pour la Liga. Une véritable victoire pour le FC Barcelone, criblé de dettes et dont la masse salariale excédait les totaux autorisés par la Ligue de Football Professionnelle Espagnole. Mais cela a été rendu possible grâce à d'importants sacrifices de joueurs cadres comme Gérard Piqué et dans les prochains jours Sergio Busquets, Sergi Roberto ou Jordi Alba.

Laporta remercie Alba