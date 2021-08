Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu de Jordi Alba sur le dossier Lionel Messi !

Publié le 16 août 2021 à 10h45 par Th.B.

Proche de Lionel Messi qui a été le joueur qui l’a le « mieux compris », Jordi Alba a témoigné impuissant du départ pour le PSG de son ami. Le latéral du FC Barcelone s'est livré sur ce feuilleton tout en remettant les pendules à l'heure concernant certaines rumeurs circulant dans la presse à propos des salaires des joueurs en partie responsables du départ de Messi.

Contrairement au dernier mercato estival au cours duquel Lionel Messi avait soumis à l’ancienne direction du FC Barcelone un fax dans lequel il expliqué sa volonté de partir grâce à une rupture de son contrat, Lionel Messi a été cette fois-ci contraint de quitter le Barça contre son gré. En effet, avant l’annonce officielle datant du jeudi 5 août du FC Barcelone du départ de Messi pour des raisons pleinement financières, l’Argentin était rentré la veille de ses vacances avant la certitude qu’il pourrait prolonger son contrat au Barça . Finalement, Lionel Messi a signé pour les deux prochaines saisons au PSG, avec une troisième année en option. Certains médias en Espagne ont fait savoir que la réticence de quelques joueurs à baisser leurs salaires étaient derrière cette issue malheureuse. Jordi Alba a tenu à mettre la lumière sur la vérité.

La déclaration d’Alba sur sur le départ de Messi symbolique des problèmes du Barça !