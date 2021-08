Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation à 900€ sur la signature de Lionel Messi !

Publié le 16 août 2021 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il brillait aux Newell’s Old Boys, Lionel Messi aurait été approché par plusieurs clubs espagnols et italiens. Lors des négociations, Jorge Messi aurait fixé son prix à 900€ mensuels. Une somme que seul le Barça aurait accepté de payer.

Alors qu'il était encore adolescent, Lionel Messi a tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Malgré une concurrence importante, le club catalan est parvenu à s'offrir les services de La Pulga à l'été 2000. Et la suite on la connait avec une éclosion en 2005, avant une quinzaine d'années de règne au Barça et un départ légendaire vers le PSG. Mais comment se sont passées les coulisses de l'arrivée de Lionel Messi en Catalogne ? Le Parisien apporte quelques éléments de réponse ce dimanche.

Une note de 900€ mensuels fixée par Jorge Messi