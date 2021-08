Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lacazette prêt à rejoindre Koeman cet été ? La réponse

Publié le 16 août 2021 à 7h00 par D.M.

Alors que le FC Barcelone aurait coché son nom, Alexandre Lacazette pourrait décider de rester cette saison à Arsenal avant de quitter Londres à l'issue de son contrat, en 2022.

Malgré les grosses difficultés financières de son club, Ronald Koeman voudrait continuer à renforcer son groupe notamment dans le secteur offensif. « Oui, j'aimerais surtout qu'un attaquant arrive et peut-être qu'un milieu de plus nous rejoigne aussi. Nous connaissons tous la situation avec le fair-play financier et c'est compliqué, mais si possible j'aimerais que d'autres signatures arrivent » a admis l’entraîneur catalan en conférence de presse. Mais avant d’enregistrer l’arrivée d’une nouvelle recrue, le FC Barcelone va devoir vendre Martin Braithwaite et récolter des liquidités.

Lacazette réticent à quitter Arsenal