Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet été, Leonardo fait un sans-faute pour Pochettino !

Publié le 16 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a été épaulé sur le marché des transferts par ses dirigeants pour ce mercato XXL et a tenu à féliciter cette fois-ci sa direction pour l’organisation des présentations des joueurs au Parc des princes samedi.

RMC Sport annonçait qu’il allait être le premier à être présenté et donc lancer les festivités samedi soir. Néanmoins, en raison de la préparation de l’opposition face au RC Strasbourg, Mauricio Pochettino a fait le choix de rester dans le vestiaire lorsque le speaker du Parc des princes présentait tour à tour chaque recrue estivale du PSG aux supporters. Une mise en place qui a particulièrement plu à l’entraîneur du PSG qui a adressé un message à Leonardo et à l’ensemble de la direction parisienne pour cet évènement réussi, à l’image du mercato.

« Je félicite l’ensemble du club pour ce moment émotionnel vécu »