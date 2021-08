Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prêt à répondre au recrutement XXL du PSG !

Publié le 16 août 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le PSG réalise un recrutement estival galactique, le Real Madrid pourrait bien apporter une réponse prochainement.

En 2017, le PSG était déjà rentré dans l’histoire en dépensant 400M€ pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Un recrutement XXL qui n’est rien à côté de celui qu’est en train de faire Leonardo. En effet, le PSG a seulement dépensé 70M€ pour faire venir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et bien sûr Lionel Messi. Avec ses recrues, le club de la capitale entre dans une nouvelle galaxie et s’impose comme le grand favori pour la prochaine Ligue des Champions. Pour les autres écuries européennes, cela sera compliqué de rivaliser. Bien que le Real Madrid pourrait prochainement en faire de même…

Un été 2022 colossal ?

Cet été, le Real Madrid est très calme, ayant seulement accueilli David Alaba, arrivé libre du Bayern Munich. Si Florentino Pérez attend l’ouverture pour Kylian Mbappé, elle pourrait finalement ne pas arriver. Mais cela ne sera que partie remise. Dans sa dernière année de contrat au PSG, le Français pourrait alors débarquer libre en 2022 et il pourrait n’être qu’une pierre du recrutement XXL qui se profile au Real Madrid. En effet, avec Mbappé, Erling Braut Haaland pourrait lui aussi débarquer alors qu’une clause libératoire de 75M€ sera activée dans son contrat. De plus, Paul Pogba et Leon Goretzka pourraient eux débarquer libres en provenance de Manchester United et du Bayern Munich. Le PSG est prévenu…