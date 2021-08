Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce terrible constat sur le recrutement des Verts...

Publié le 16 août 2021 à 2h15 par A.M.

Alors que l'ASSE devrait continuer à se montrer très calme d'ici la fin du mercato, Frédéric Piquionne s'inquiète pour la saison des Verts.

Comme attendu, l'AS Saint-Etienne se montre très discrète sur le marché des transferts puisque le club du Forez n'a bouclé aucune recrue. Et pour cause, entre un processus de vente entamé et des finances dans le rouge, l'ASSE est bloquée. Une situation inquiétant comme le souligne Frédéric Piquionne qui s'attend à une saison compliquée pour les Verts..

«Il y aura encore une deuxième saison super difficile aussi à Saint-Etienne»