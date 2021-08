Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait la voie libre pour Lionel Messi !

Publié le 16 août 2021 à 4h30 par T.M.

C’est donc le PSG qui a réussi le gros coup en récupérant Lionel Messi. Il faut dire que peu de clubs étaient prêts à rivaliser.

Pour des raisons économiques, le FC Barcelone a dû se faire à l’idée de laisser partir Lionel Messi. Bien que chaque partie souhaitait continuer avec l’autre, cela n’a donc pas pu être possible. Libre, l’Argentin a alors filé au PSG, où il a retrouvé certains de ses amis proches comme Neymar ou Angel Di Maria. En seulement quelques jours, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont ainsi réussi à réaliser le plus grand coup de l’histoire du football. Toutefois, il n’y avait pas vraiment un grand danger dans ce dossier Messi.

Pas de concurrence pour le PSG ?