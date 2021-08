Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur l’opération Mbappé !

Publié le 16 août 2021 à 19h10 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid semble déterminé à boucler au plus vite le transfert de Kylian Mbappé, cette opération pourrait permettre au PSG de régler un souci de taille avec le fair-play financier.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le contrat de l’attaquant français court jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes, et une prolongation semble actuellement totalement exclue par le clan Mbappé. De ce fait, avec la récente signature de Lionel Messi au PSG, la presse espagnole annonce que le Real Madrid est plus que jamais en position de force pour boucler le transfert de l’attaquant français dès cet été, et elle n’en démord pas…

Le PSG obligé de céder Mbappé ?